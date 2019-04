Neuanfang, die dritte, beim VfB! Wenn die Schwaben in die Partie VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) gehen, ist es Spiel eins für den neuen Sportdirektor Sven Mislintat. Der deutsche Meister von 2007 präsentierte den 46-jährigen Ex-Spielerscout von Borussia Dortmund und Arsenal unter der Woche. ,,Ein echter Coup Hitzlspergers", lobte das Kicker-Sportmagazin (Donnerstag-Ausgabe) diese personelle Entscheidung durch den neuen VfB-Sportvorstand und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger.

Das Heimspiel gegen die angeknacksten Leverkusener also mit Aufbruchsstimmung in Stuttgart? Könnte man so sehen. Die Mannschaft von Markus Weinzierl kann den Heimspiel-Doppelpack nach dem 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg letzte Woche nun nutzen. Ein Sieg würde den VfB bis auf einen Zähler an den FC Augsburg heranbringen, der erst am Sonntag bei Eintracht Frankfurt antritt. Die Europapokal-Ränge wären für die Gäste aus Leverkusen mit einem ,,Dreier" im Ländle noch einmal im greifbaren Bereich. Bei den Leverkusenern will man nach drei Niederlagen und elf Gegentoren aus den letzten drei Spielen nicht von dem mit dem neuen Trainer Peter Bosz eingeschlagenen Kurs abweichen. ,,Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen", betont Geschäftsführer Rudi Völler.