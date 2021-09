VfB Stuttgart trotz Überzahl auf Talfahrt: Florian Wirtz führt Bayer Leverkusen zum Sieg

Der VfB Stuttgart kommt in der Bundesliga weiter nicht recht in Schwung. Trotz 60-minütiger Überzahl verloren die Schwaben am Sonntagnachmittag mit 1:3 (1:2) gegen Bayer Leverkusen und blieben auch im vierten Spiel nach dem starken 5:1 zum Saisonauftakt gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ohne Sieg. Während sich der VfB in der Tabelle damit zunehmend nach unten orientieren muss, setzt sich Bayer in der Spitzengruppe des Klassements fest. Die Leverkusener profitierten bei ihrem Erfolg von einem erneut bärenstarken Florian Wirtz sowie von einem Blitzstart.

