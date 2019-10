Schock bei Stuttgart-Pleite gegen Wehen: VfB-Profi Borna Sosa muss bewusstlos vom Platz

Der VfB Stuttgart musste am Freitagabend beim 1:2 (1:2) gegen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden die erste Saison-Pleite in der 2. Bundesliga hinnehmen. Die Niederlage des Bundesliga-Absteigers wurde zudem von einem üblen Zusammenprall in der 57. Minute überschattet. Nach einem harten Einsteigen von Wiesbadens Paterson Chato erwischte es VfB-Profi Borna Sosa am Kopf. Der junge Kroate, der beim zweiten Gegentreffer gepatzt hatte, lag daraufhin zeitweise regungslos am Boden und musste anschließend mit der Trage vom Feld.