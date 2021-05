Berichte: Stuttgart-Profi Borna Sosa eingebürgert – Linksverteidiger eine EM-Option für Löw?

Bierhoff: "Glauben, dass Sosa das Potenzial zum Nationalspieler hat"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff bestätigte gegenüber Bild das Interesse am 23-Jährigen: "Wir kennen den Jungen und beobachten ihn. Wir glauben, dass Borna Sosa das Potenzial zum deutschen Nationalspieler hat. Wir schauen bei unserer Beurteilung natürlich auch über die EM hinaus", so Bierhoff. Wie die Bild weiter berichtet, soll Sosa bereits zu einem vorläufigen 32-Mann-Kader gehören, aus dem Löw schließlich seinen endgültigen 26er-Kader nominieren wird.

Sosa spielt beim VfB bisher eine ausgezeichnete Saison . In der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo ist er mit zehn Tor-Vorlagen mit Abstand der beste Vorbereiter. Beim DFB dürfte er nun mit Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg (RB Leipzig) und Philipp Max um zwei, maximal drei Kaderplätze für die Linksverteidiger-Position kämpfen. Die Einbürgerung wurde laut Sky möglich, weil seine Mutter in Berlin geboren und aufgewachsen ist. Für die kroatischen Junioren-Nationalteams absolvierte Sosa bisher 47 Spiele.

Sosa wechselte 2018 von Dinamo Zagreb für sechs Millionen Euro Ablöse in die Landeshauptstadt Baden-Württembergs. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er mit je zwölf Einsätzen in Bundesliga (2018/19) und 2. Bundesliga (2019/20) nur Ergänzungsspieler. Seit dem Aufstieg gehört er aber fest zur ersten Elf von Matarazzo. Für seine zehn Assists brauchte er indes nur 23 Einsätze, sechs Spiele verpasste er verletzt. Aktuell laboriert er noch an einer Kapselverletzung.