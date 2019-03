Nach Kritik an VfB-Trainer Markus Weinzierl: Borna Sosa fühlt sich missverstanden

Der kroatische Außenverteidiger Borna Sosa hat nach seiner Kritik am VfB Stuttgart und an Trainer Markus Weinzierl von Missverständnissen gesprochen. „Manche Dinge kann man nicht so einfach von einer Sprache in die andere übertragen. Ich möchte euch versichern, dass ich weder unseren Trainer noch den Verein kritisieren wollte“, teilte der 21-Jährige am Mittwochabend auf Deutsch auf seinem Instagram-Profil mit.