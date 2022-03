Vorfälle bei Spiel gegen Gladbach: VfB Stuttgart reagiert auf Vorgehen seiner Ordner

Der VfB Stuttgart hat am Sonntag Stellung zum gewaltsamen Vorgehen einiger Ordner gegen Gäste-Fans beim 3:2 im Bundesliga-Spiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach bezogen. "Am Rande des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach hat es am Samstagabend Auseinandersetzungen im Gästeblock zwischen Fans sowie zwischen Fans und Ordnern gegeben, bei denen es Verletzte gab", hieß es in einer Stellungnahme des Klubs: "Der VfB Stuttgart distanziert sich von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist. Noch am Samstagabend hat das Sammeln von Bildmaterial und Zeugenaussagen sowohl von Fans als auch von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes begonnen."

