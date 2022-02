Nächster Rückschlag im Abstiegskampf: Stuttgart-Profis Führich und Mangala drohen längere Pausen

Dem abstiegsbedrohten VfB Stuttgart drohen in der Bundesliga zwei weitere wochenlange Ausfälle. Mittelfeldspieler Chris Führich erlitt am Freitag beim 1:2 des Tabellen-17. bei der TSG 1899 Hoffenheim eine Verletzung am Ansatz über dem Knie, sagte am Samstag Sportdirektor Sven Mislintat. Eine MRT-Untersuchung soll genaueren Aufschluss über die Verletzung geben.

Der ebenfalls früh ausgewechselte Orel Mangala zog sich im Stadion von Sinsheim einen schweren Bluterguss zu. Auch die Genesung des Mittelfeldspielers könne dauern, meinte Mislintat. Nicht ganz so schwer erwischte es Rechtsverteidiger Pascal Stenzel, der ein leichteres muskuläres Problem habe, eventuell einen kleinen Faserriss. Dagegen trainierte Spielmacher Daniel Didavi nach überstandener Corona-Infektion am Samstag wieder individuell.

Die Schwaben lagen im Kraichgau lange Zeit in Führung, mussten jedoch in der Schlussphase einen Doppelpack von TSG-Profi Christoph Baumgartner (85. und 90. Minute). Damit war das neunte Spiel in Folge ohne Sieg für den VfB besiegelt. Trotz des vorletzten Platzes in der Tabelle gab sich Trainer Pellegrino Matarazzo nach der Partie im Gespräch mit DAZN kämpferisch: "Was ich versprechen kann ist, dass diese Mannschaft wieder aufstehen wird und wir werden wieder in der Verfassung sein, auch nächste Woche ein Spiel zu gewinnen gegen Gladbach."