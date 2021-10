"Heute war es ein Einstellungs-Problem": Stuttgart-Profi Didavi kritisiert Team nach Augsburg-Pleite scharf

Nach dem Führich-Treffer lief beim VfB vieles schief: Reece Oxford (30.) mit seinem dritten Kopfballtor in den vergangenen vier Pflichtspielen und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (53.) ebenfalls per Kopf jeweils nach einer Ecke von Arne Maier bescherten dem FCA das erste Erfolgserlebnis nach zuvor vier sieglosen Liga-Partien. Joker Florian Niederlechner (72.) und Alfred Finnbogason (81.) erhöhten sogar noch - jeweils mit dem Fuß. Es ist der höchste Saisonsieg der Augsburger, die als Tabellen-16. nur noch einen Punkt vor den Stuttgartern liegen.

Augsburg sei weit davon entfernt gewesen, sein Team an die Wand gespielt zu haben, meckerte Didavi weiter und benannte den Fehler erneut klar: "Für mich hat die Einstellung gefehlt bei allen", meinte der erfahrene Profi. Dies dürfe zwar "nicht überbewertet" werden, müsse aber trotzdem im Team angesprochen werden. Verteidiger Waldemar Anton war der gleichen Meinung. "Ich weiß nicht was los war. Wir haben uns einfach zurückgezogen. Das ist eine Einstellungssache", sagte der gerade von einer Corona-Infektion genesene VfB-Profi. "So wie heute, das geht nicht und das wissen wir auch." Für die Zukunft hat Anton jedoch Hoffnung, trotz der neuen Verletzten: "Ich denke wir sind alle klar im Kopf. Das wirft uns nicht zurück. Egal was für Ausfälle es gibt, wir müssen sie einfach kompensieren."