VfB Stuttgart erlebt peinliches Debakel in Augsburg - Netzreaktionen: "Lasst sie nach Hause laufen"

Was für ein Desaster! Der VfB Stuttgart blamiert sich im so wichtigen Kellerduell beim FC Augsburg bis auf die Knochen und geht schwer angeschlagen in die entscheidenden letzten Wochen der Saison. Weil auch der 1. FC Nürnberg gegen Leverkusen verlor, bleiben die Stuttgarter immerhin auf dem Relegationsplatz, sind aber fünf Spieltage vor Schluss akut abstiegsbedroht.