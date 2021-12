"20 Minuten eine Lehrstunde": VfB-Sportdirektor Mislintat sucht Erklärungen für Bayern-Klatsche

Mislintat äußerte seine Bewunderung für den deutschen Rekordmeister, der durch den deutlichen Erfolg seine 25. Herbstmeisterschaft in der Bundesliga perfekt machte. "Bayern kann Mannschaften zerlegen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international können da Mannschaften ein Lied von singen." Mit Blick auf die eigene Situation zeigte sich der VfB-Funktionär indes optimistisch. "Wir haben die Chance, das nicht viel schlechter zu gestalten als im letzten Jahr", erklärte Mislintat trotz einer von einigen Verletzungen und der Corona-Pandemie begleiteten Hinserie und fügte an. "Das ist für uns in Ordnung unter diesen Umständen."