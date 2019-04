Trainerwechsel, die zweite! Die Gastgeber versuchen es mit Nico Willig und dem dritten Coach in dieser Saison nun in der Partie VfB Stuttgart gegen Gladbach am Samstag (18.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) und es gibt durchaus Hoffnung. Als Tabellensechzehnter würden sie bei entsprechendem Ausgang im Revier-Derby und eigenem Sieg bei dann nur drei Zählern Rückstand den Druck auf den FC Schalke 04 signifikant erhöhen und das ,,Endspiel um Platz 16" am letzten Spieltag wäre dann in jedem Fall noch greifbar.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel in Gladbach Konrad Laimer (RB Leipzig): "Das war sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir haben drei Punkte geholt. Das ist das Wichtigste und jetzt sieht es gut aus für die Champions League. Natürlich hätte es am Ende noch ein bisschen entspannter sein können, wenn der letzte Pass sitzt." ©

Anzeige

Einfach wird es nicht für den VfB, der seit sechs Spielen sieglos ist und die letzten drei Partien in der Mercedes-Benz-Arena nicht gewinnen konnte. Zudem spricht die Statistik klar gegen den schwäbischen Traditionsklub. Gladbach gewann sechs der letzten sieben Pflichtspiele gegen den VfB. Im Hinspiel gab es ein klares 3:0 für Borussia Mönchengladbach. Aber: Stuttgart gelangen in 47 Heim-Duellen gegen die Gladbacher bereits 98 Tore, es könnte am Samstagabend also ein Jubiläumstreffer fallen.

DURCHKLICKEN: Bilder vom 1:1 im UEFA-Cup-Halbfinale Am 19. April 1989 empfing die SG Dynamo Dresden im Halbfinale des UEFA-Cups den VfB Stuttgart. ©

Nico Willig hat nach dem 0:6 beim FC Augsburg und dem ,,Aus" für Markus Weinzierl vor allem Aufbauarbeit beim Stuttgarter Team zu leisten. ,,Wir haben viele Einzelgespräche geführt", sagte der vom U19-Coach zum Cheftrainer beförderte Willig vor seiner Bundesliga-Premiere, ,,es geht darum, wieder Power und Energie in die Mannschaft zu bringen. Wir arbeiten gemeinsam an dem Ziel, in der Bundesliga zu bleiben." Dieter Hecking (54), scheidender Trainer von Borussia Mönchengladbach und u. a. beim FC Schalke 04 gehandelt, räumt ein: ,,Unsere Erkenntnisse, was die Spielweise des VfB Stuttgart angeht, sind nicht bei 100 Prozent. Der neue Trainer will sicher eine neue Spielidee entwickeln, der Trainerwechsel wird bestimmt im mentalen Bereich etwas bewirken." Eben dies gelang nach dem ersten Stuttgarter Trainerwechsel in dieser Saison mit Markus Weinzierl für Tayfun Korkut nicht. Die erste Partie unter Weinzierl ging mit 0:4 vor heimischer Kulisse gegen Borussia Dortmund verloren, in den ersten drei BL-Spielen unter der Regie des ehemaligen Augsburgers blieb der VfB Stuttgart punkt- und torlos.

Der VfB muss in der Partie gegen Gladbach weiterhin und für den Rest dieser Saison auf Santiago Ascacibar verzichten. Der Argentinier erhielt nach seiner Spuck-Attacke im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1) sechs Spiele Sperre. Emiliano Insua und Ozan Kabak sind von einer Gelbsperre bedroht. Bei der Borussia hat Weltmeister Christoph Kramer vier gelbe Karten auf dem Konto.

50 ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach – wo sind sie gelandet? Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

LESENSWERT

Wie sehe ich das Spiel VfB Stuttgart gegen Gladbach live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt VfB Stuttgart gegen Gladbach am Samstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft bereits ab 17.30 Uhr auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Kai Dittmann. Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus melden sich live aus Stuttgart.

Wird die Partie VfB Stuttgart gegen Gladbach live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels VfB Stuttgart gegen Gladbach gibt es - mit längeren Interviews - im Free-TV zuerst ab 23 Uhr im „Aktuellen Sport-Studio“ des ZDF.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen Gladbach bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel VfB Stuttgart gegen Gladbach an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.