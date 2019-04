Guido Buchwald rechnet mit dem VfB Stuttgart ab: "Es wurden viele, viele Fehler gemacht"

Die Leistung gegen Augsburg bezeichnete der 58-Jährige als "unterirdisch", aber typisch für die Entwicklung des Vereins in letzter Zeit. "Man hat im vergangenen Jahr trotz aller Warnungen nicht auf die Misere reagiert und nur schlecht in den Kader investiert", sagte Buchwald. "Man hat sehr viel Geld in die Hand genommen und ist auf dem 16. Platz. Die ganze Kaderplanung war einfach schlecht." Damit greift der langjährige Stuttgarter (nicht zum ersten Mal) vor allem den früheren Sportvorstand Michael Reschke an, von dem sich die Schwaben im März getrennt hatten.

Buchwald über den VfB-Kader: "Der Teamspirit fehlt total"

Der ehemalige Bayern-Scout hatte im vergangenen Sommer rund 30 Millionen Euro in neue Spieler gesteckt, die wenigsten entpuppten sich allerdings als gewinnbringende Investition. Mit Pablo Maffeo ist der einstige Top-Neuzugang gar nicht mehr Teil des Kaders, ähnlich sieht es bei anderen Spielern aus. Buchwald: "Der Teamspirit fehlt total. Das sind in den letzten Jahren viele, viele Fehler gemacht worden."

Der Weltmeister ist angesichts der verfahrenen Situation verzweifelt. "Man hat ein tolles Umfeld, 65 000 Mitglieder. Das Stadion ist immer voll, auch auswärts fahren Tausende mit. Jeder hofft und bangt und dann kommen solche Ergebnisse", sagte Buchwald. "Für uns VfBler ist es brutal enttäuschend, was in den letzten Jahren passiert. Man hat die Zeichen nicht erkannt. Der geschasste Trainer Weinzierl sei "nur das letzte Glied" in der Kette zahlreicher Fehler gewesen, betonte Buchwald.

VfB-Präsident Dietrich: "So frustriert bin ich noch nie gewesen"

Auch Präsident Wolfgang Dietrich, der von vielen Fans für die Krise der Schwaben direkt verantwortlich gemacht wird, zeigte sich in einer ersten Reaktion nach dem Debakel gegen Augsburg enttäuscht. „So frustriert wie gestern bin ich noch nie gewesen in meinen bald drei Jahren als Präsident“, sagte Dietrich am Sonntag nach dem ersten Training mit Interimscoach Nico Willig. „Gestern war eine Katastrophe.“ Man habe daher nicht anders als Sportvorstand Thomas Hitzlsperger reagieren können.

VfB-Boss Wolfgang Dietrich schließt Rücktritt aus

Dietrich wollte im Verlauf des Sonntags noch mit der Mannschaft sprechen. Seinen Rücktritt würde der schwer in der Kritik stehende 70-Jährige aber trotz der akuten Abstiegsgefahr des schwäbischen Bundesligisten nicht für die richtige Entscheidung halten. „Ich bin mit 57 Prozent gewählt worden und zweimal entlastet worden. Also die Mitglieder haben doch irgendwo goutiert, dass dieser Weg der richtige ist“, sagte Dietrich.

Buchwald, der nach eigenem Bekunden aus dem Aufsichtsrat der Stuttgarter gemobbt wurde (Dietrich ist Chef des Gremiums), wollte sich über eine mögliche Rückkehr zum VfB nicht äußern, zeigte sich aber tief enttäuscht über die Art und Weise seines Abgangs, der im Februar die Konflikte und Grabenkämpfe beim VfB offengelegt hatte. Ein Aufsichtsratskollege Buchwalds war nach einem TV-Auftritt seines Ex-Mitspielers Thomas Berthold auf den 58-Jährigen losgegangen und hatte Buchwald vorgeworfen, Interna an Berthold durchgesteckt zu haben. Buchwald stritt das ab und trat sofort von allen VfB-Ämtern zurück.

