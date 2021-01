VfB Stuttgart feiert ersten Heimsieg: Kalajdzic und Wamangituka stoppen Mainz 05

Dem VfB Stuttgart ist im neunten Versuch der erste Heimsieg der Bundesliga-Saison geglückt. Die Schwaben besiegten den 1. FSV Mainz 05 am Freitagabend mit 2:0 (0:0) und bremsten damit in der Mercedes-Benz-Arena die Rheinhessen aus, die zuletzt gegen Leipzig ihren ersten Sieg unter dem neuen Trainer Bo Svensson verbucht hatten. Während Mainz abgeschlagener Vorletzter bleibt, konnte Stuttgart in einem Sonder-Trikot in Regenbogenfarben nach Toren von Sasa Kalajdzic (55.) und Silas Wamangituka (72.) nach zuletzt drei Spielen mit nur einem Zähler mal wieder einen Erfolg bejubeln. Der starke Aufsteiger bleibt im gesicherten Mittelfeld, ist Zehnter und muss sich um den Abstiegskampf wohl keine Sorgen mehr machen.

