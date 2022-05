VfB Stuttgart und Hertha im Fernduell um den Klassenerhalt: Sportpsychologe erklärt den mentalen Druck

Am Samstagnachmittag werden die Fans des VfB Stuttgart, Hertha BSC und Arminia Bielefeld zittern: Es geht in Fernduellen um den Verbleib in der Bundesliga. Ein unglaubliche Drucksituation für die Profis der jeweiligen Vereine. Sportpsychologe Matthias Herzog erklärt, was vor den Partien für die Spieler wichtig ist.