VfB Stuttgart: Hitzlsperger bestätigt Kandidatur für Präsidentenamt - und kritisiert Amtsinhaber Vogt scharf

Jetzt ist es offiziell: Thomas Hitzlsperger kandidiert als Präsident des VfB Stuttgart. Wie der Vorstandsvorsitzende des Bundesliga-Aufsteigers in einem offenen Brief auf seiner Webseite ankündigte, will der ehemalige deutsche Nationalspieler damit den aktuellen Amtsinhaber Claus Vogt ablösen. Zuvor hatten der SWR und der Kicker über den drohenden Machtkampf beim VfB berichtet. In seinem vier Seiten langen Statement, das Hitzlsperger am Mittwochabend veröffentlichte, kritisierte der Stuttgart-Boss Vogt scharf und warf ihm vor, dafür verantwortlich zu sein, dass ein "Riss" durch den VfB gehe. "Dieser Riss gefährdet alles, worauf wir zu Recht stolz sind", so Hitzlsperger.

Und dieser Riss würde "zwischen unserem Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt auf der einen Seite und dem gesamten Vorstand der AG und zahlreichen Gremienmitgliedern aus Präsidium, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der anderen Seite" verlaufen, so der Ex-Profi. Laut Hitzlsperger bedrohe der "Profilierungswunsch eines Einzelnen (...) die Existenz des gesamten Vereins." So sei "zu keiner Zeit eine Strategie oder Vorgehensweise erkennbar, wie wir gemeinsam den VfB voranbringen wollen", kritisierte der Bewerber für das Präsidenten-Amt. Vogt verliere "sich in Details, er führt nicht, er informiert zu wenig, er fällt selten Entscheidungen, er pflegt keinen offenen Austausch und keinerlei Streitkultur". Durch das Aufreiben in "internen Kämpfen" verliere der VfB seine eigentlichen Aufgaben aus den Augen, so Hitzlsperger weiter.

Der VfB Stuttgart sei "auf dem Weg, kaputtzumachen, was wir in den letzten zwölf Monaten erreicht haben! Meine Kandidatur soll ein Ausweg aus dieser Lage sein", erklärte der Vorstandsvorsitzende seine Präsidentschaftskandidatur. "Dass ich in meiner Position als Vorstandsvorsitzender das Risiko einer Kandidatur gegen Claus Vogt in Kauf nehme und dass dieses Risiko in den Gremien Zustimmung findet, zeigt deutlich genug, wie dramatisch die Situation ist." Hitzlsperger wolle als Präsident gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen "weiter eine Kultur des Miteinanders, der Ehrlichkeit, Integrität und Nachhaltigkeit einfordern und als wesentliche Elemente in der Entwicklung des Clubs festschreiben", kündigte er an. "Es geht um unseren VfB. Bei allem, was ich tue, bin und bleibe ich Mannschaftssportler statt Einzelkämpfer."