VfB-Boss Hitzlsperger drängt auf Bescheid über Corona-Kredit: "Für unsere Planung wichtig"

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger vom VfB Stuttgart hofft auf eine baldige Bewilligung des vom Bundesligisten bereits vor mehreren Monaten beantragten KfW-Kredits. "Wir sind in all den Monaten geduldig geblieben, weil wir nachvollziehen können, welch schwierige Aufgaben die zuständigen Ministerien zu bewältigen haben", sagte der 38-Jährige der Bild-Zeitung. "Dennoch wäre es für unsere Planung wichtig, nicht mehr allzu lange warten zu müssen." Laut Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten soll es um einen Kredit in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro gehen.