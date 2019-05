VfB Stuttgart: Hitzlsperger spricht über Zukunft von Gentner, Aogo und Beck

Die erste Enttäuschung ist bei Thomas Hitzlsperger schon verflogen. Zumindest gab sich der Sportvorstand des VfB Stuttgart am Mittwoch große Mühe, sie zu verbergen. Anstatt weiter über den dritten Abstieg in der Geschichte des stolzen Traditionsklubs zu trauern, blickt der 37-Jährige nach vorne - was soll er auch sonst tun? Einen Sommerurlaub gebe es für ihn dieses Jahr nicht, meinte der Ex-Nationalspieler. Stattdessen arbeitet er mit Hochdruck am Kader für die 2. Bundesliga. Viele Fragen bleiben aber noch unbeantwortet.