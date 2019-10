VfB Stuttgart - Holstein Kiel: Liveticker rund um das Spiel

Vorhang auf, am Sonntag ab 13.30 Uhr spielt der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel! Vorhang auf - und das durchaus im doppelten Sinn. Denn zum einen treffen die Störche vor über 50.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena auf den Tabellenzweiten mit dem Ex-Holstein-Trainer Tim Walter und dem Ex-Mitspieler Atakan Karazor. zum anderen haben sich die Regenwolken am Neckar verzogen. Die Sonne scheint am Himmel, das Thermometer soll sehr zur Freude der erwarteten 800 Schlachtenbummler von Förde die 20-Grad-Marke überschreiten. Ob die Kieler Frühlingsgefühle ausgerechnet beim Aufstiegs-Top-Favoriten entwickeln, wird sich zeigen.

Die die KSV betritt nach dem 1:0-Erfolg von Darmstadt 98 beim FC St. Pauli den Rasen als Tabellenvorletzter. Doch Interimstrainer Ole Werner hat sein Team, das am Sonnabend mit dem Flug EW 7042 via Hamburg in Stuttgart gelandet ist, optimal auf den VfB eingestellt. Und die Störche kamen sogar drei Minuten vor der erwarteten Ankunftszeit im Lan der Maultaschen an. Ein gutes Omen? Daumen drücken! Wie immer sind wir live vor Ort. Der KN-Sportbuzzer ist ab 11.30 Uhr am Start.