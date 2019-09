2. Liga kompakt: VfB Stuttgart erobert Tabellenspitze - nächster Dämpfer für Hannover 96

Der VfB Stuttgart hat den Hamburger SV vorerst als Tabellenführer der 2. Liga abgelöst. Der Bundesliga-Absteiger gewann bei Jahn Regensburg 3:2 (1:0) und bleibt damit auch nach sechs Spieltagen weiter ungeschlagen. Für ersten VfB-Tore sorgten Stürmer Nicolas Gonzalez mit seinem dritten Saisontreffer (24.) und Ex-Nationalspieler Holger Badstuber (76.). Für den Jahn hatte Max Besuschkow zwischenzeitlich ausgeglichen (71., Foulelfmeter). In der turbulenten Nachspielzeit trafen dann Hamadi Al Ghaddioui (90.+2) für die Schwaben und Federico Palacios (90.+3) für die Platzherren. Der HSV kann die Stuttgarter im Falle eines Punktgewinns am Montagabend im Stadtderby beim FC St. Pauli aber wieder von der Spitze des Klassements verdrängen. Regensburg erlitt durch die zweite Heimpleite der Spielzeit derweil einen Dämpfer und rangiert im Tabellenmittelfeld.

Hannover 96 - Arminia Bielefeld 0:2 (0:1)

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 kommt in der 2. Liga weiter nicht in Schwung. Die Niedersachsen verloren beim Debüt von Ex-Nationalspieler Dennis Aogo mit 0:2 (0:1) gegen Arminia Bielefeld und blieben vor heimischer Kulisse auch im dritten Anlauf ohne Sieg. Zu allem Überfluss flog Kapitän Waldemar Anton auch noch per Gelb-Roter-Karte vom Platz (80.). Für die Gäste läuft es hingegen bestens: Bielefeld ist durch den Erfolg weiter ungeschlagen und schob sich auf den dritten Tabellenplatz vor. Die Treffer für die Arminia erzielten Fabian Klos (32.) und Andreas Voglsammer (64., Foulelfmeter).