VfB Stuttgart kanzelt Jürgen Klinsmann ab: Vorwürfe "nicht nachvollziehbar"

Lange Zeit sah es danach aus, dass es zwischen Jürgen Klinsmann und "seinem" VfB Stuttgart zu einer neuerlichen Annäherung und einer zweiten Erfolgsgeschichte kommen könnte. Der ehemalige Bundestrainer war in den vergangenen Monaten als neuer Vorstandsvorsitzender des Zweitligisten im Gespräch - eine Position, die offenbar beiden Parteien zumindest anfangs sehr gut zusagte. Doch aus dem avisierten Engagement des 55-Jährigen an alter Wirkungsstätte wird nichts.

Am Mittwoch hatte Klinsmann dem VfB abgesagt - wegen einer "nicht zielführenden Kommunikation". Der ehemalige Stürmer der Schwaben, der von 1984 bis 1989 beim VfB spielte und dort seine Weltkarriere startete, ging hart mit seinem Ex-Klub ins Gericht. Die Verhandlungen seien "ohne jegliche Dringlichkeit" geführt worden , das habe ihn irritiert: "Dem VfB drücke ich selbstverständlich - wie immer - weiterhin alle Daumen und hoffe, dass er bald wieder in den Regionen spielt, wo er aufgrund seiner Möglichkeiten auch hingehört."

Kevin Kuranyi, Jens Lehmann, Philipp Lahm und Timo Werner - was aus ihnen und viele weiteren Ex-Spielern des VfB Stuttgart wurde, erfahrt Ihr hier! ©

50 ehemalige Spieler des VfB Stuttgart und was aus ihnen wurde

VfB-Interimschef Gaiser: Aussagen von Jürgen Klinsmann "haben uns überrascht"

Nun hat der VfB auf diese Vorwürfe reagiert - und seinerseits einen Gegen-Angriff in Stellung gebracht. "Die Aussagen von Jürgen Klinsmann, dass die Kommunikation nicht zielführend und ohne jegliche Dringlichkeit seitens des VfB gewesen sein soll, haben uns überrascht und sind nicht nachvollziehbar" , sagte Interimspräsident Bernd Gaiser.

Eigentlich sollte am Samstag im Anschluss an das DFB-Länderspiel gegen die Niederlande, bei dem Klinsmann als Experte von RTL im Einsatz ist, eine weitere Verhandlungsrunde anstehen. Gaiser bedauerte, "dass nach einem ersten konstruktiven Gespräch mit ihm nun keine Vertiefung der Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit stattfinden wird" und erklärte: Klinsmann habe gewusst, "dass wir auch Gespräche mit weiteren Kandidaten führen und der sorgfältige Auswahlprozess für die Position des Vorstandsvorsitzenden längere Zeit in Anspruch nehmen wird".