2. Liga kompakt: VfB Stuttgart gewinnt Südwest-Derby - Jens Keller holt Punkt bei Nürnberg-Debüt

VfB Stuttgart - Karlsruher SC 3:0 (0:0)

Der VfB Stuttgart hält in der 2. Liga weiter unmittelbaren Kontakt zu den direkten Aufstiegsrängen. Die Schwaben setzen sich im prestigeträchtigen Südwest-Derby gegen den Karlsruher SC mit 3:0 (0:0) durch und festigten vorerst den Relegationsplatz. Philipp Förster sorgte am Sonntagnachmittag im Anschluss an eine Ecke für das 1:0 (60.), das in seiner Entstehung durchaus kurios war. Zunächst traf der Torschütze bei einem Abschlussversuch den Kopf seines am Boden liegenden Kapitäns Marc-Oliver Kempf, den Abpraller verwandelte Förster dann zum Tor. Das 2:0 gelang Orel Mangala (75.), für das 3:0 war Hamadi Al Ghaddioui verantwortlich Der KSC, der in seinen sieben vorherigen Partien unentschieden gespielt hatte, wartet somit weiter auf den ersten Sieg seit Mitte April. Tiefpunkt der Partie war die Rote Karte von Kempf, der sich zwei Minuten vor dem Ende ein grobes Foulspiel leistete.