VfB Stuttgart: Ministerpräsident Winfried Kretschmann will Jürgen Klinsmann als Präsident

Nach dem polternden Rückzug von Wolfgang Dietrich als Präsident des VfB Stuttgart hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann indirekt Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann als künftige Führungsfigur des Vereins vorgeschlagen. „Der Verein braucht jetzt eine Persönlichkeit mit Fußballkompetenz, die ausschließlich das Interesse des Vereins im Blick hat“, teilte der Grünen-Politiker am Montagabend auf Facebook mit. „Jemand der von hier kommt, der zusammenführt und hinter dem sich die ganze VfB-Familie versammeln kann.“

Nicht allzu viele brächten ein solches Profil mit, schreibt Kretschmann weiter. „Als VfB-Fan würde mir da aber schon jemand einfallen, den ich letztes Jahr in Kalifornien getroffen habe und der den Brustring definitiv im Herzen trägt.“ Damit spielt Kretschmann auf eine Begegnung mit Klinsmann bei seiner Nordamerika-Reise 2018 an.

Ein anderer prominenter Fan der Schwaben und seinerseits Grünen-Politiker hatte sich am Montag ebenfalls zur Besetzung des Präsidenten-Postens geäußert: "Ich bin erleichtert, dass Wolfgang Dietrich den Weg frei gemacht hat, damit der VfB in Zukunft raus aus den Negativschlagzeilen und rein in die Erfolgsspur kommt“, sagte Cem Özdemir dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Der Fußball muss wieder im Vordergrund stehen! Als Präsidentin oder Präsident wünsche ich mir eine Person, hinter der sich die VfB-Familie versammeln kann, die den Verein eint statt spaltet"