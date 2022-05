Kaufpflicht greift: VfB Stuttgart verpflichtet Konstantinos Mavropanos fest – Atakan Karazor verlängert

Der VfB Stuttgart hat den bisher vom FC Arsenal ausgeliehenen Verteidiger Konstantinos Mavropanos fest an sich gebunden. Durch den seit Samstag feststehenden Verbleib in der Bundesliga habe eine Kaufpflicht für den 24 Jahre alten griechischen Nationalspieler gegriffen, teilte der Verein am Donnerstag mit. Der neue Vertrag von Mavropanos, für den der VfB laut Medienberichten eine Ablöse in Höhe von 3,2 Millionen Euro an den Premier-League-Klub aus London überweisen muss, läuft bis 30. Juni 2025.

