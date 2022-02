Ex-Stuttgart-Stürmer Kuranyi benennt Mängelliste des VfB: "Fehlt einer, der sagt, wo es lang geht"

Kuranyi: Keine Mislintat-Krise, sondern "eine Vereinskrise"

Von einem Abstieg, der "ein harter Schlag" für den Klub wäre, geht der frühere Nationalspieler allerdings trotz der schwierigen Situation nicht aus. Er wisse, dass "wir alle in Stuttgart an den VfB glauben". Laut Kuranyi gehöre Stuttgart als Traditionsklub einfach in die 1. Liga. Der 39-Jährige appelliert: "Der VfB war die Heimat für Talente. Jetzt muss er sie wieder werden. Keiner hat so viele Nationalspieler hervorgebracht wie die beiden Stuttgarter Klubs, also VfB und Kickers zusammen."