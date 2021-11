Dank Treffer von Borna Sosa: VfB Stuttgart beendet gegen Mainz 05 Sieglos-Serie

Ungeachtet der zuletzt schwachen Resultate präsentierte sich Stuttgart in der Anfangsphase engagiert und verzeichnete durch Omar Marmoush, dessen Schuss Mainz-Torwart Robin Zentner gerade noch parierte, eine erste Möglichkeit (3.). Die Gäste tauchten in Person von Karim Onisiwo, der eine Vorarbeit von Jonathan Burkardt verwertete, erstmals gefährlich vor VfB-Schlussmann Florian Müller auf (12.).

Der Führungstreffer glückte aber den Hausherren - und wie. Borna Sosa bediente von der linken Seite Orel Mangala, der wiederum auf Hiroki Ito ablegte. Der Japaner zog den Ball mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 1:0 für die Schwaben (21.). Zentner hatte sogar noch die Finger an der Kugel. Kurz darauf verhängte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck einen Foulelfmeter für den VfB. Nach einem Freistoß von Sosa räumte Zentner bei einem Klärungsversuch nicht nur den Ball, sondern auch Konstantinos Mavropanos ab (25.). Auf Geheiß des Videoassistenten (VAR) schaute sich der Referee die Bilder in der Review Area am Spielfeldrand an und korrigierte seine Entscheidung: Zentner traf zuerst den Ball, dann den Stuttgarter - kein Strafstoß. Noch vor dem Seitenwechsel egalisierte Alexander Hack per Kopf nach einem Eckball von Jean-Paul Boetius die Stuttgarter Führung zum 1:1-Pausenstand (39.).

