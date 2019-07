Schwere Verletzung: Stuttgart-Verteidiger Marcin Kaminski erleidet Kreuzbandriss - VfB plant Transfer

Der VfB Stuttgart muss nach dem Auftaktsieg gegen Hannover 96 rund ein halbes Jahr auf Marcin Kaminski verzichten. Der 27 Jahre alte Verteidiger zog sich einen Kreuzbandriss im Knie zu, wie der schwäbische Zweitligist am Samstag mitteilte. Der polnische Abwehrspieler war nach einer Ausleihe zu Fortuna Düsseldorf zum VfB zurückgekehrt und hatte sich für den Saisonauftakt einen Platz in der Startelf erkämpft.

"Wenn es sich bei Marcin bestätigt, wäre das schon bitter für uns", hatte Sportdirektor Sven Mislintat am Freitagabend nach dem 2:1 gegen Hannover 96 gesagt und von einem "herben Verlust" gesprochen. Am Samstagmorgen gab es dann die Gewissheit: "Eine eingehende Untersuchung an diesem Samstag hat ergeben, dass sich der 27-Jährige einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hat", heißt es in einem Statement auf der Website des Vereins.