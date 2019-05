Berater bestätigt: Mario Gomez bleibt trotz Abstieg beim VfB Stuttgart - "Wird Verein nicht verlassen"

Ex-Nationalstürmer Mario Gomez will laut seines Beraters trotz des Abstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart bleiben. „Mario will mithelfen, den sportlichen Schaden zu reparieren. In dieser Lage wird er den Verein nicht verlassen“, sagte sein Berater Uli Ferber am Dienstag der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.