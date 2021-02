Markus Babbel attackiert VfB-Vorstand Thomas Hitzlsperger: "Habe ihn intelligenter eingeschätzt"

Markus Babbel hat seinen ehemaligen Spieler Thomas Hitzlsperger für dessen Rolle in der Führungskrise des VfB Stuttgart scharf kritisiert. Der VfB gebe "im Moment einfach ein desolates Bild nach außen ab", sagte der Ex-Trainer der Schwaben in der TV-Sendung SWR Sport. Sport-Vorstand Hitzlsperger hatte den Machtkampf beim Bundesligisten mit einem Brief auf seiner Internetseite kurz vor Silvester öffentlich gemacht. Seine angekündigte Präsidentschaftskandidatur hat der frühere Nationalspieler mittlerweile aber zurückgenommen.

