VfB-Trainer Markus Weinzierl beklagt mangelnden Respekt: "Irgendwann ist Schluss"

Markus Weinzierl vom VfB Stuttgart hat sich mit deutlichen Worten gegen aufkommende Kritik nach der Spuck-Attacke seines Mittelfeldspielers Santiago Ascacibar gewehrt. „In so einer Situation muss man sich als Trainer auch mal wehren. Es ist einfach Fakt, dass der Trainer nicht an allem schuld ist“, sagte der 44-Jährige am Mittwoch.