Gelingt dem VfB Stuttgart der Neustart im Aufstiegsrennen? Fragezeichen vor dem Start in Wiesbaden

Wie kommt der VfB Stuttgart mit einem Geisterspiel klar?

So wie alle Partien in der 1. und 2. Liga wird auch das Gastspiel der Schwaben in Hessen ohne Zuschauer ausgetragen. Da Mario Gomez und Co. es normalerweise gewöhnt sind, vor Zehntausenden zu spielen, versuchte Matarazzo, sein Team bestmöglich vorzubereiten. Am Mittwoch absolvierte er mit seinen Spielern ein Trainingsspiel in der leeren Stuttgarter Arena. "Das war eine gelungene Maßnahme", sagte er am Freitag. "Wenn ich das Spiel am Mittwoch betrachte, dann sehe ich keine Anzeichen dafür, dass sie am Sonntag nicht bereit sind, in den Zweikampf zu gehen und sich zu wehren."