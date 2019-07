VfB Stuttgart vermeldet Transfer von Bayern-Eigengewächs Maxime Awoudja

Zweitligist VfB Stuttgart gibt die Verpflichtung von Maxime Awoudja bekannt. Der Verteidiger von der Reserve des FC Bayern München verstärkt die Schwaben ab sofort. Wie der Klub am Freitagmittag bekanntgab, unterschreibt der 21-Jährige bis 2022.

Awoudja wechselte schon im Alter von neun Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern. Er durchlief alle Jugendmannschaften und spielte seit 2017 für die U23 der Münchener. In der vergangenen Saison war der Verteidiger eine wichtige Stütze im Aufstiegskampf in die 3. Liga. Für die deutsche U19- und U20-Nationalmannschaft stand Awoudja vier Mal auf dem Platz.