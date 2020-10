Stuttgart-Sportchef Mislintat mahnt zur Geduld: "Das räumen wir gerade auf"

Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart mahnt bei der sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklung des Bundesligisten weiter Geduld an. „Die größte Herausforderung in Klubs wie dem VfB Stuttgart und anderen Traditionsklubs ist, dass oft der zeitliche Rahmen nicht gegeben wird“, sagte Mislintat im DAZN-Interview vor dem Gastspiel der Schwaben am Freitagabend beim FC Schalke 04 (20.30 Uhr).