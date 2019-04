VfB-Boss Hitzlsperger erklärt Mislintat-Deal: "Bringt Erfahrung und Leidenschaft mit"

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen erklärte Hitzlsperger, warum Mislintat perfekt nach Stuttgart passt. "Er ist wissbegierig und bringt sofort die Leidenschaft mit, die ich mir erhofft und erwünscht habe" , betonte der frühere Nationalspieler, der im Februar als Nachfolger des geschassten Michael Reschke installiert wurde. "Offiziell geht es für ihn am 1. Mai los, aber ich habe in dieser Woche ein besseres Gefühl gehabt als zuvor."

Hitzlsperger: "Die Erfahrung, einen Kader zu planen, fehlt mir"

Was zeichnet Mislintat aus, der zuletzt 14 Monate lang als "Head of Recruitment" beim FC Arsenal tätig war? Hitzlsperger: "Die Erfahrung, einen Kader zu planen, fehlt mir. Wir werden zusammen erarbeiten, wie wir in Zukunft aussehen wollen. Auch wenn uns derzeit die kurzfristigen Ereignisse beschäftigen, werden wir uns natürlich darüber hinaus Gedanken machen." Stuttgart steht aktuell auf dem Relegationsplatz, der Abstieg in die 2. Liga droht nach wie vor.