Ex-Keeper Timo Hildebrand will ins Präsidium des VfB Stuttgart: "Das ist der erste Schritt"

Der ehemalige Nationalspieler Timo Hildebrand will sich auf der Mitgliederversammlung im Juli als Nachfolger von Thomas Hitzlsperger ins Präsidium des VfB Stuttgart wählen lassen. "Ich will näher an den VfB heranrücken, das ist der erste Schritt", sagte der Ex-Torwart des vom Abstieg bedrohten Bundesligisten der Stuttgarter Zeitung.