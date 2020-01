Hitzlsperger über Verpflichtung von Matarazzo als VfB-Trainer: Diese Rolle spielte Nagelsmann

Pellegrino Matarazzo führt den VfB Stuttgart als neuer Chef-Trainer in die Rückrunde. Und die Chance beim Traditionsklub aus der 2. Bundesliga hat der Italo-Amerikaner auch dank der Fürsprache von Leipzig-Coach Julian Nagelsmann erhalten, wie der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger am Dienstag auf Matarazzos Vorstellung verriet: "Es war noch mal eine schöne Bestätigung, von Julian die Einschätzung zu bekommen" , sagte Hitzlsperger.

Mit dem jetzigen Leipziger Erfolgscoach hatte Matarazzo die Ausbildung zum Fußball-Lehrer absolviert. In der Winterpause der Saison 2017/2018 hatte ihn Nagelsmann als Co-Trainer zu 1899 Hoffenheim geholt. Der VfB verpflichtete ihn kurz vor dem Jahreswechsel als Nachfolger von Tim Walter und zahlte laut Sportdirektor Sven Mislintat eine "moderate" Ablösesumme an den Bundesligisten. "Sicherlich habe ich auch von ihm vieles mitgenommen. Ich denke, es war eine gute Zusammenarbeit zwischen uns beiden", sagte Matarazzo über Nagelsmann.

Matarazzo: Aufstieg mit dem VfB das Ziel

In Stuttgart unterschrieb der 42-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2021. "Unser Ziel ist klar aufzusteigen", sagte er. Wie sein Vorgänger Walter wolle er offensiven Fußball spielen lassen. "Ich möchte Dominanz ausstrahlen." Der VfB Stuttgart geht als Tabellendritter in den zweiten Saisonteil der 2. Bundesliga und startet nach der Winterpause mit einem Heimspiel am 29. Januar gegen Verfolger 1. FC Heidenheim.