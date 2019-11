Präsidenten-Suche beim VfB Stuttgart: Kandidaten Vogt und Riethmüller erwägen wohl Doppelspitze

Die beiden Unternehmer sollen in ihren Bewerbungen viele Überschneidungen erkannt haben und nun die Möglichkeit einer Doppellösung erörtern, schreibt die Zeitung. Weder Vogt noch Riethmüller waren am Freitag für eine Reaktion zu erreichen, der VfB Stuttgart wollte sich nicht dazu äußern. Der neue Präsident soll auf der Mitgliederversammlung am 15. Dezember gewählt werden.

VfB Stuttgart: Das sind die Kandidaten Vogt und Riethmüller

Der Vereinsbeirat des Zweitligisten hat Vogt und Riethmüller für die Mitgliederversammlung als Kandidaten nominiert. Der 50 Jahre alte Vogt kommt aus der Immobilienwirtschaft und hat sich als Gründer des FC Playfair einen Namen gemacht, einem „Verein für Integrität im Profifußball“. Riethmüller (44) ist Chef des Buchhändlers Osiander und im Fußball noch weitgehend unbekannt.

Der zuvor ebenfalls gehandelte Dietrich-Nachfolger Guido Buchwald war überraschend schon auf der vier Namen umfassenden vorläufigen Kandidatenliste nicht mehr zu finden. Nach Gesprächen habe sich ergeben, dass der frühere Defensivspieler nicht für den Posten geeignet sei. Daraufhin polterte Buchwald in einem Facebook-Post gegen den Klub: "Man will beim VfB Stuttgart in der Vereinsführung keine Fachleute mit eigener Meinung, sondern man will Opportunisten und Ja-Sager"