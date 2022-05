"Nicht ganz schön": Stuttgart-Remis trübt Bayern-Meisterfeier – Gedämpfte Stimmung bei Nagelsmann und Co.

Schlusspfiff, ein mageres 2:2 des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart und Bayern-Kapitän Manuel Neuer bolzte den Ball völlig frustriert in die gegnerische Hälfte. Da war Kingsley Coman bereits in der Kabine verschwunden. Der Bayern-Angreifer hatte in der Nachspielzeit seinem Widersacher Konstantinos Mavropanos eine Ohrfeige verpasst und dafür die Rote Karte gesehen. Beide Aktionen Sinnbilder für die zunächst maue Stimmung auf der Meisterparty in der Allianz Arena. Diese wurde besser, als Neuer um 19.37 Uhr von DFL-Chefin Donata Hopfen die Meisterschale, die zehnte in Serie, überreicht bekam.

