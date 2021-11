Hoffnung beim kriselnden VfB Stuttgart: Torjäger Sasa Kalajdzic nennt Zeitpunkt für sein Comeback

Torjäger Sasa Kalajdzic will nach seiner schweren Schulter-Verletzung Anfang Januar sein Comeback beim VfB Stuttgart geben. "Mein Ziel ist es, am ersten Rückrunden-Spieltag wieder dabei zu sein. Ich hoffe, dass ich dann auch keine allzu lange Anlaufzeit brauche", sagte der österreichische Nationalspieler der Bild und den Stuttgarter Nachrichten. Die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga beginnt für den VfB am 8. Januar mit einem Auswärtsspiel in Fürth.

