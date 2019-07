Acht Monate Pause! Stuttgart-Neuling Kalajdzic erleidet Horror-Verletzung

Zweitligist VfB Stuttgart muss sechs bis acht Monate ohne Neuzugang Sasa Kalajdzic auskommen. Der 22-jährige Angreifer zog sich beim Testspiel gegen den Bundesligisten SC Freiburg (4:2) am Freitag im österreichischen Schruns einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Außenbandriss zu . Das teilte der VfB am Samstag mit.

Reagiert der VfB Stuttgart nach dem Kalajdzic-Aus auf dem Transfermarkt?

Ob der VfB eine Woche vor dem Start in die neue Saison nach der schweren Verletzung des 2-Meter-Stürmers nochmals auf dem Transfermarkt zuschlagen wird, wurde zunächst nicht bekannt. In der österreichischen Bundesliga gelangen dem Angreifer in der vergangenen Saison acht Tore in gerade einmal 883 Spielminuten. Er ist perspektivisch als Nachfolger von Routinier Mario Gomez (34) eingeplant.