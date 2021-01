"Einfach ein geiles Gefühl": Stuttgart-Torschütze Sasa Kalajdzic schwärmt nach Sieg gegen Mainz

Ungeachtet des immer bizarrer werdenden Machtkampfs in seiner Führungsetage hat der VfB Stuttgart zumindest sportlich einen kleinen Befreiungsschlag geschafft. Die Schwaben gewannen zum Auftakt des 19. Spieltags der Bundesliga am Freitag mit 2:0 (0:0) gegen Mainz 05 und feierten im neunten Anlauf ihren lang ersehnten ersten Liga-Heimsieg in dieser Saison. Großen Anteil am Sieg gegen die 05er hatte auch VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic, der die Schwaben mit seinem Kopfballtreffer auf die Siegerstraße brachte. Nach dem Spiel schwärmte der Österreicher von Vorlagengeber Borna Sosa.

