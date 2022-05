Mit Sondertrikots gegen Köln: Abstiegskandidat VfB Stuttgart beschwört den Geist von 1992

Der VfB Stuttgart beschwört im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga den Geist von 1992. Die Schwaben werden zum letzten Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr, live mit Sky Ticket sehen[Anzeige]) in Sondertrikots antreten, wie sie am Mittwoch mitteilten. Diese sind optisch an jene Jerseys angelehnt, die die Stuttgarter in der Saison 1991/1992 trugen. Damals sicherte sich der VfB mit einem 2:1 bei Bayer Leverkusen am letzten Spieltag die Meisterschaft.

