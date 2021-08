Stuttgart-Sportdirektor Sven Mislintat lobt Bundesliga-Rivale SC Freiburg: "Absolutes Vorbild"

Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart hat den baden-württembergischen Rivalen SC Freiburg vor dem Duell in der Bundesliga am Samstag in den höchsten Tönen gelobt. "Die Ausrichtung in Freiburg ist für mich, nicht nur, was die Verweildauer des Trainers angeht, ein absolutes Vorbild - der SC Freiburg setzt Maßstäbe, was klare Prinzipien, eine klare Philosophie, Werte und Kontinuität angeht", sagte der 48-Jährige im Doppelinterview der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten (Freitag).

