VfB-Sportdirektor Sven Mislintat zieht positives Zwischenfazit nach Liga-Restart: "Einfacher als man denkt"

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat ein positives Zwischenfazit über die Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs gezogen und sieht darin ein wichtiges Zeichen für die Gesellschaft. "Es ist wie so oft im Leben: Es wird vorher viel gerufen und hinterher ist es doch manchmal einfacher als man denkt", sagte der 47-Jährige vom Zweitligisten VfB Stuttgart am Montag. "Es sind sehr gute, durchdachte Konzepte, die sich bewähren. Ich glaube, es ist wichtig, den Menschen zu zeigen, dass wir auch in dieser Phase Sport machen können und weiter funktionieren können." Es sei für die Normalisierung in der Gesellschaft wichtig, dass der Fußball den Spielbetrieb bisher "so gut" hinbekomme.