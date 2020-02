2. Liga kompakt: Mario Gomez rettet VfB Stuttgart einen Punkt - Späte Tore in Hannover 

Fynn Arkenberg (Abwehr, fünf Profieinsätze für 96): Seine Karriere startete der Verteidiger beim TSV Havelse. Von dort aus ging es 2011 in die Jugend von Hannover 96, in der Arkenberg die U17 und die U19 durchlief. Im Jahr 2016 dann der bisherige Höhepunkt seiner Karriere: Gegen die TSG Hoffenheim und gegen den FC Bayern München wurde der damals 20-Jährige zu den Profis berufen. Insgesamt absolvierte er fünf Partien für die erste und 69 Partien für die zweite Mannschaft der Roten, bis er Hannover 96 in Richtung Halle verließ. ©

Karlsruher SC - Holstein Kiel 0:2 (0:2)

Der Karlsruher SC kommt im neuen Jahr weiter nicht in Schwung. Drei Tage nach der 0:1-Niederlage bei Dynamo Dresden kassierte der KSC gegen Holstein Kiel eine 0:2 (0:2)-Heimpleite und rutscht immer tiefer in den Tabellenkeller. Insgesamt holte das Team von Trainer Alois Schwarz, das nun den Relegationsplatz belegt, aus den vergangenen fünf Partien nur einen Zähler. Die Kieler, die sich zuvor in dreimal hintereinander jeweils mit einem Unentschieden begnügen musste, festigten durch den Sieg hingegen ihren Platz im gesicherten Mittelfeld des Klassements. Die Tore für die Gäste gelangen Winter-Zugang Fabian Reese (26.) und Finn Porath (31.). Beim KSC sah Damian Rossbach in der Schlussphase noch die Rote Karte (90.).