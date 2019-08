2. Liga kompakt: VfB Stuttgart feiert Last-Minute-Sieg - Hannover 96 holt ersten Dreier

VfB Stuttgart - FC St. Pauli 2:1 (0:1)

Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart kommt in der 2. Liga zumindest über den Kampf in Schwung. Die Schwaben gerieten gegen den weiterhin sieglosen FC St. Pauli durch ein Tor von Mats Möller Daehli (18.) in Rückstand. Dann drehten Marc-Oliver Kempf glich aus (60.) und Nicolas Gonzalez die Partie noch zu Gunsten der Gastgeber und sorgten für das 2:1 (0:1). Der VfB Ist in der Tabelle nun punktgleich mit Spitzenreiter Hamburger SV.