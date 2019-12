Chancenwucher und Abseitstor von Gomez: VfB Stuttgart patzt beim SV Darmstadt

" Wir haben in der zweiten Halbzeit reichlich Chancen gehabt ", klagte VfB-Mittelfeldspieler Castro Gonzalo: " Wenn du die machst, gewinnst du und springst auf Platz zwei. Das ist nicht schön, wenn man so viele Chancen nicht nutzt ." Sein Team müsse "zur Effektivität" finden. Auf fremden Plätzen ist Stuttgart zu schwach. Nur neun Punkte hat der VfB in bisher acht Auswärtsspielen geholt. " Wir sind zu Hause sehr unangenehm zu spielen" , kommentierte 98-Trainer Dimitrios Grammozis. Seine Mannschaft habe ein "sehr kampfbetontes Spiel gemacht", sagte der Coach: "Die Jungs haben alles reingehauen."

Aufstiegsaspirant VfB Stuttgart ist auch im vierten Auswärtsspiel hintereinander sieglos geblieben und hat den Sprung auf Rang zwei der 2. Bundesliga verpasst. Beim SV Darmstadt 98 gab es am Montagabend im letzten Spiel der Hinrunde ein 1:1 (1:1). Vor 14 875 Zuschauern brachte Tobias Kempe (20. Minute) die Hausherren in Führung, Borna Sosa (45.) traf für Stuttgart . Der VfB liegt mit 30 Zählern punktgleich mit dem HSV auf Rang drei. Darmstadt ist Zwölfter.

Kempe trifft für Darmstadt - Sosa gleicht für den VfB aus

Stuttgart übernahm von Beginn an die Initiative, fand aber gegen die gut gestaffelten Gastgeber zunächst kein Durchkommen. Die Darmstädter gingen etwas überraschend in Führung. Nach einem Einwurf leitete Marvin Mehlem den Ball schnell auf Kempe weiter, der aus rund 20 Metern sein drittes Saisontor erzielte.

Gomez erneut mit Abseits-Tor

Im zweiten Durchgang wurde die Partie zunehmend hektischer. Nach einem Fehler in der Darmstädter Hintermannschaft schoss Mario Gomez den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor (55.). In der 65. Minute wurde dann ein Treffer des Ex-Nationalspielers wegen Abseits nicht anerkannt. Es war bereits der fünfte Treffer des ehemalige Nationalspielers in den letzten drei Spielen, der nicht gewertet wurde. Stuttgart drückte in der Schlussphase, doch der agile Santiago Ascacibar traf den Pfosten (77.). Darmstadt wurde jedoch immer wieder mit Kontern gefährlich.