2. Liga kompakt: VfB Stuttgart überrennt Sandhausen - Bitterer Rückschlag für den KSC

VfB Stuttgart - SV Sandhausen 5:1 (4:0)

Der VfB Stuttgart hat sich im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga eindrucksvoll in Stellung gebracht. Die Schwaben kamen gegen den SV Sandhausen zu einem 5:1 (4:0) und schoben sich wieder am Hamburger SV vorbei auf den zweiten Tabellenplatz. Nachdem das Spiel am Mittwochabend wegen eines Unwetters mit 15-minütiger Verspätung begann, nahm der VfB schnell an Fahrt auf. Nicolas Gonzalez (12. und 32., Foulelfmeter) und Gonzalo Castro (20.) sorgten mit ihren Treffern früh für klare Verhältnisse. Hinzu kam vor der Pause ein Eigentor des Sandhäusers Tim Kister (28.) und nach dem Seitenwechsel ein Treffer von Hamadi Al Ghaddioui (90.+4). Trotz der Niederlage stehen die Gäste, für die einzig Enrique Pena Zauner traf (68.), nach zuvor fünf Spielen ohne Niederlage in Folge im Tabellenmittelfeld und haben den Klassenerhalt sicher.