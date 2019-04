Bestätigt: Ex-BVB-Scout Sven Mislintat wird Sportdirektor beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat seine Suche nach einem neuen Sportdirektoren am Donnerstag beendet. Was zunächst nur vermutet wurde, ist nun offiziell vom Verein bestätigt worden. Der ehemalige BVB-Scout Sven Mislintat wird unter Sportvorstand Thomas Hitzlsperger der neue starke Mann für die Kaderplanung. "Sven Mislintat hat sich in seiner langjährigen beruflichen Laufbahn ein hohes Maß an Reputation erarbeitet. Mit seinem Wissen, seinem Netzwerk und seiner Art, Fußball zu denken, passt er perfekt zu uns. Ich freue mich sehr, dass er sich dazu entschieden hat, ab sofort Teil unseres VfB Teams zu werden", betonte Hitzlsperger.