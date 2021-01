Michael Rummenigge: Darum ist Sven Mislintat der beste Transfer des VfB Stuttgart

Dies hat er schon bei Borussia Dortmund bewiesen. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass es damals unter Jürgen Klopp bergauf ging. Eigentlich hätte der BVB so einen Mann nie ziehen lassen dürfen. Doch mit dem Angebot des FC Arsenal wollte man 2017 nicht mithalten. Dass Mislintat nach seinem Engagement in London nun beim VfB gelandet ist , ist großes Glück für die Schwaben. Innerhalb kurzer Zeit wurden Werte geschaffen, von denen der Klub noch Jahre profitieren wird. Sei es wie momentan sportlich oder im Falle von Transfers finanziell . Und: Bei Verkäufen wird Mislintat wahrscheinlich zwei, drei neue junge Spieler aus dem Hut zaubern.

Dennoch haben die Stuttgarter derzeit zwei Probleme. Da ist der unsägliche Machtkampf in der Führung zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger und dem Präsidenten Claus Vogt. Und da ist die Heimschwäche der Mannschaft, die eine noch bessere Saison bisher verhinderte. In der Auswärtstabelle ist der VfB Spitzenreiter, zu Hause will es nicht so gut klappen. Aufgrund dieses Makels sollte man die Erwartungen auch (noch) nicht zu hoch ansetzen und von Europa träumen. Ich denke, am Ende landet der Klub irgendwo zwischen Platz neun und Platz 13 – was für einen Aufsteiger ein gutes Resultat wäre.