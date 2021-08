Doppel-Torschütze Kempf: Das macht den VfB Stuttgart so stark - Traum von Europa erlaubt?

Insgesamt elf Tore in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison, die Tabellenführung in der Bundesliga - und das alles ohne Star Sasa Kalajdzic. Der VfB Stuttgart hat einen Traumstart in die neue Spielzeit hingelegt. "Der Zusammenhalt in der Truppe ist enorm", sagte Abwehrchef Marc-Oliver Kempf bei Sky und lieferte nach dem 5:1 zum Ligastart gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth einen Erklärungsansatz für das frühe Formhoch der Schwaben: "Jeder ist bei uns willkommen. Das macht es auch für die Jungs aus dem Ausland einfacher, sich zu integrieren, und hilft sehr."

